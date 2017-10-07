Игорь Никитин: "ЦСКА не хватило свежести, потому что это была четвертая игра"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (3:1) в интервью "СЭ" отметил, что остался доволен победой в дерби. Специалист также подчеркнул, что его команде не хватило свежести.
– Мы провели хороший матч, – сказал Никитин. – Пропустили гол в третьем периоде. Нам не хватило свежести, потому что это была четвертая игра. Ребята поиграли и в атаке, и в обороне, поэтому получили хороший тренировочный процесс. Я доволен, что выиграли в дерби.
– Почему ставите со Светлаковым Скота и Кузьменко?
– Потому что мы так решили. Окулов не готов играть пять матчей подряд на одном уровне. Для молодого парня, который первый год находится под такими требованиями, это будет тяжеловато.
– Вы смотрели матч с московским "Динамо", с которым играл "Локомотив" Квартального?
– Да, но не полностью. Завтра уже будем готовиться к "Локомотиву" и разбирать видеозаписи.
– У вас был осторожный матч в Ярославле. Соперники боялись проиграть. Сейчас будет другая игра?
– Я не скажу, что там была какая-то сложная встреча. Может быть, после поражения от СКА ребятам важно было выиграть психологически. Я думаю, послезавтра будет боевая игра.
– Бурдасов готовится к следующему матчу?
– Еще нет.
– А то слухи ходят, как с Потаповым.
– Был конкретный вопрос и конкретный ответ. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Трансляция матча ЦСКА - "Спартак"
- Локомотив Яр
- ЦСКА (хоккей)
- Спартак (хоккей)
- Динамо Москва (хоккей)
- Дмитрий Квартальнов
- Антон Бурдасов
- Игорь Никитин
- Грег Скотт
- Андрей Светлаков
- Андрей Кузьменко