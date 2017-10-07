Игорь Никитин: "ЦСКА не хватило свежести, потому что это была четвертая игра"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (3:1) в интервью "СЭ" отметил, что остался доволен победой в дерби. Специалист также подчеркнул, что его команде не хватило свежести.

– Мы провели хороший матч, – сказал Никитин. – Пропустили гол в третьем периоде. Нам не хватило свежести, потому что это была четвертая игра. Ребята поиграли и в атаке, и в обороне, поэтому получили хороший тренировочный процесс. Я доволен, что выиграли в дерби.

– Почему ставите со Светлаковым Скота и Кузьменко?

– Потому что мы так решили. Окулов не готов играть пять матчей подряд на одном уровне. Для молодого парня, который первый год находится под такими требованиями, это будет тяжеловато.

– Вы смотрели матч с московским "Динамо", с которым играл "Локомотив" Квартального?

– Да, но не полностью. Завтра уже будем готовиться к "Локомотиву" и разбирать видеозаписи.

– У вас был осторожный матч в Ярославле. Соперники боялись проиграть. Сейчас будет другая игра?

– Я не скажу, что там была какая-то сложная встреча. Может быть, после поражения от СКА ребятам важно было выиграть психологически. Я думаю, послезавтра будет боевая игра.

– Бурдасов готовится к следующему матчу?

– Еще нет.

– А то слухи ходят, как с Потаповым.

– Был конкретный вопрос и конкретный ответ. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак"