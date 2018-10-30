Игорь Никитин: "ЦСКА играет скучно? Первый раз слышу"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью "СЭ" отметил, что не считает игру армейцев скучной. По словам специалиста, он впервые слышит такой тезис.

– Вам не надоели обвинения в том, что ЦСКА играет в скучный хоккей?

– А я не читаю ничего. Впервые от вас это слышу.

– Так вам на каждой пресс-конференции об этом говорят.

– Может быть, когда я ухожу. В лицо мне никто ничего подобного не говорил.

– Ваша команда играет в скучный хоккей.

– Кому скучно?

– Да всем.

– Мне так не кажется. (Алексей Шевченко)

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