Игорь Никитин: "ЦСКА играет скучно? Первый раз слышу"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью "СЭ" отметил, что не считает игру армейцев скучной. По словам специалиста, он впервые слышит такой тезис.
– Вам не надоели обвинения в том, что ЦСКА играет в скучный хоккей?
– А я не читаю ничего. Впервые от вас это слышу.
– Так вам на каждой пресс-конференции об этом говорят.
– Может быть, когда я ухожу. В лицо мне никто ничего подобного не говорил.
– Ваша команда играет в скучный хоккей.
– Кому скучно?
– Да всем.
– Мне так не кажется. (Алексей Шевченко)
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