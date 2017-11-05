Игорь Никитин: "ЦСКА был наказан за собственные ошибки"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (3:5) отметил, что команде не хватило концентрации. По его словам, соперник наказал армейцев за их собственные ошибки.

- "Барыс" наказал нас за наши ошибки. Мы бились до конца, ребята в этом плане молодцы, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Никитина. - Где-то концентрации не хватило, в каких-то моментах сказалась усталость. И нужно отдать должное игрокам "Барыса", которые реализовали эти моменты. С победой.

Не сказалась ли усталость? Все команды находятся в таких условиях. "Барыс" нас просто наказал за те небрежности, которые были. Силы то были, если бы их не было, то мы в третьем периоде бы не играли. Здесь вопрос концентрации. Хороший урок для нас перед перерывом для работы, для тонуса.