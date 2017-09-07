Игорь Никитин: "Были предложения от "Авангарда" и "Сибири", но у меня обязательства перед ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью "Известиям" отметил, что остался в клубе из-за чемпионских амбиций. По его словам, в КХЛ есть немного команд, у которых есть возможности армейцев.

— Вы закончили карьеру игрока в 2008 году, сразу вошли в штаб "Авангарда", а в сезоне-2008/09 возглавили омскую команду и очень ярко с ней начали свою тренерскую карьеру. Выбили в первом раунде плей-офф действующего чемпиона и победителя "регулярки" "Салавата Юлаева", лишь в овертайме последнего матча проиграли непобедимому "Ак Барсу" Алексея Морозова и Даниса Зарипова. Почему публике пришлось семь лет ждать вашей следующей работы главным тренером?

— После ухода из штаба "Авангарда" была и есть интересная работа в штабе сборной. Затем образовалась наша связка с Квартальновым. На мой взгляд, мы очень продуктивно вместе потрудились и в "Сибири", и в ЦСКА. А за три года работы в структуре армейцев было несколько возможностей уйти на работу главным тренером. Но клуб с таким именем и амбициями, как ЦСКА, оставить непросто даже ради самых интересных предложений. Таких клубов очень немного в КХЛ. Поэтому оставался в ЦСКА. И поэтому принял его предложение стать главным тренером.

— При этом не секрет, что год назад "Авангард" предлагал вам вернуться на пост главного тренера, а генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский в мае признавался, что звал вас главным тренером в Новосибирск после ухода Андрея Скабелки.

— Да, но у меня были обязательства перед ЦСКА. Не только контрактные. Еще была и осталась досада от того, что так и не смогли завоевать Кубок Гагарина. У нас есть амбиции это исправить и выиграть трофей в этом сезоне. Поэтому с чисто спортивной стороны ответ тоже очевиден.