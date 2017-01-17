Игорь Мусатов: "У меня нет никаких проблем в "Словане"

Нападающий "Слована" Игорь Мусатов после победы над "Спартаком" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что ему очень нравится в Братиславе. Также он отметил, что ничего не знает относительно выплаты долгов игрокам со стороны клуба.

– Чувствуете себя героем матча?

– У нас нет героев, а есть команда. Очень хорошо, что мы выиграли сегодня, потому что нам нужны были очки. Отмечу также, что матч был равным.

– Ваша команда одержала пять побед подряд. Чем объясните преображение?

– Я не вел статистику и не знаю, сколько матчей подряд мы выиграли. Каждый раз нужно выходить от ножа и стараться побеждать.

– Но может что-то все-таки повлияло на такую серию? Может, закрыли финансовые вопросы?

– Я не владею информацией.

– Насколько трудно находиться в иностранном клубе одному россиянину?

– Абсолютно никаких проблем у меня нет. Все условия, которые имею на данный момент, мне нравятся. В будущее не заглядываю. Впереди завтрашний день и думаю только о нем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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