Игорь Мирнов: "Во втором периоде "Спартак" начал переигрывать "Локомотив"

Нападающий "Спартака" Игорь Мирнов после побед над "Локомотивом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил напряженный характер встречи.

– Была тяжелая игра. Мы рады, что вытащили матч и победили, – рассказал Мирнов.

– "Локомотив" в начале матча лучше играл или то, что они открыли счет, – дело случая?

– В первом периоде мы тоже создали много моментов, но не забили, а во втором начали переигрывать соперника, и получилось забить.

– Вы впервые участвовали в ретроматче?

– Такое в моей карьере уже было, и не раз. Эта игра была особенная и мы должны были показать хороший хоккей. Мы его показали.

– Когда добирались на матч на знаменитом "Фердинанде", не боялись, что придется пересесть на метро?

– Нет, мы понимали, что нам надо подъехать ко дворцу на таком автобусе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)