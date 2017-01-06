Игорь Ларионов: "Интерес к Самсонову будет колоссальнейший"

Бывший нападающий "Детройта" и сборной России Игорь Ларионов считает, что у вратаря молодежной сборной России и магнитогорского "Металлурга" Ильи Самсонова большое будущее. По его словам, спрос на голкипера в НХЛ будет большой.

– Большому кораблю – большое плавание. Дай бог, чтобы у него все шло так, как идет сейчас. Самым важным этапом для него стал молодежный чемпионат мира, интерес к нему будет колоссальнейший. Маленькие площадки, постоянные броски. Это ему даст необходимое время для адаптации к североамериканскому стилю. О будущем говорить преждевременно, но Илья находится на правильном пути, его прогресс радует.