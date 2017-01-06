20:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

Игорь Ларионов: "Интерес к Самсонову будет колоссальнейший"

0
0
0

Бывший нападающий "Детройта" и сборной России Игорь Ларионов считает, что у вратаря молодежной сборной России и магнитогорского "Металлурга" Ильи Самсонова большое будущее. По его словам, спрос на голкипера в НХЛ будет большой.

– Большому кораблю – большое плавание. Дай бог, чтобы у него все шло так, как идет сейчас. Самым важным этапом для него стал молодежный чемпионат мира, интерес к нему будет колоссальнейший. Маленькие площадки, постоянные броски. Это ему даст необходимое время для адаптации к североамериканскому стилю. О будущем говорить преждевременно, но Илья находится на правильном пути, его прогресс радует.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20170106/1113301421.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ