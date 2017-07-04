Игорь Ларионов: "Хорошо пообщались со Знарком"

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне - агент Наиля Якупова Игорь Ларионов прокомментировал подписание контракта с "Колорадо" и отметил, что на российского форварда также претендовал СКА.

- После приобретения прав в СКА предлагали контракт?

- Мы действительно вели переговоры со СКА, с их стороны был большой интерес. Я очень хорошо пообщался с Олегом Знарком. Окончательное решение принимал сам Наиль. Я уважаю его выбор в пользу "Колорадо", дальше все зависит от него.

- Как Якупов будет готовиться к сезону?

- Он работает уже сейчас. Мы с ним еще позанимаемся в Детройте, вернемся к основам, после чего он отправится в "Колорадо". Просто хотел детально разобрать и подтянуть его игру. Таким же образом мы занимались пять лет назад, когда он только переехал в Северную Америку. (Евгений БЕЛОУСОВ)