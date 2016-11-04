Игорь Ивашин: "Вопрос о снятии "Кузни" с чемпионата КХЛ даже не обсуждался"

Руководитель пресс-службы новокузнецкого "Металлурга" Игорь Ивашин отметил, что у клуба нет проблем с финансированием. По его словам, "Кузня" не планирует сниматься с чемпионата. Ранее сообщалось, что у клуба есть незакрытые долги, а глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил о возможном проведении городского референдума по вопросу существования команды.

- На мой взгляд, ситуация не носит критического характера, - приводит "Р-Спорт" слова Ивашина. - Потому что со стороны генерального спонсора клуба, компании "ЕВРАЗ", все те финансовые обязательства, которые подписаны в соглашении, выполняются. Так что в плане финансов сложно о чем-то рассуждать кроме того, что со стороны "ЕВРАЗа" сейчас делается все.

По моей информации, такой вопрос (о возможном прекращении выступления в КХЛ) даже не обсуждается, и клуб обязательно должен доиграть сезон. В истории КХЛ еще не существует ни одного прецедента, когда клуб, испытывающий очень серьезные или немного меньшие финансовые проблемы, снимался во время чемпионата с соревнований. Такого не было, и думаю, что и в этом сезоне тоже не произойдет.