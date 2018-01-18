Игорь Игнатушкин: "Следующую игру с "Адмиралом" надо брать кровь из носу"

Нападающий московского "Динамо" Игорь Игнатушкин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Спартака" (4:5) отметил, что игрокам не хватило удачи. Так же хоккеист подчеркнул, что у команды еще остаются шансы пройти в плей-офф лиги.

– Принципиальный матч, в котором мы сами допустили ошибки и дали "Спартаку" победить, – цитирует "Р-Спорт" Игнатушкина. – Ребята молодцы, что не опустили руки. Может, не хватило удачи в концовке. Жизнь на этом не останавливается. Есть еще три игры, и отступать нам больше вообще некуда. Будем биться в каждом матче.

Следующую игру с "Адмиралом" надо брать кровь из носу. Мы поговорили с ребятами. "Адмирал" тоже не подарок, всем игрокам нужны контракты на будущий год. Может они в плей-офф не попадают, но также будут играть от ножа с нами.

Напомним, что "Динамо" 75 очками после 53 игр занимает девятое место в Западной конференции, москвичи отстают от зоны плей-офф на два очка. "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице, в активе команды 78 очков в 52 матчах.