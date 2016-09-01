Игорь Игнатушкин: "Нелепые удаления в начале матча со "Слованом" подкосили "Сочи"

Капитан "Сочи" Игорь Игнатушкин после матча регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (1:3) выразил сожаление по поводу поражения. Хоккеист посетовал на нелепые удаления в дебюте встречи.

– Перед игрой с ребятами разговаривали по поводу удалений, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Игнатушкина. – Так получилось, что начали матч и уже на третьей минуте играли втроем. Нелепые получились удаления, может быть, это нас подкосило. С другой стороны, нам бы, конечно, почетче сыграть в меньшинстве. А мы сделали такие ошибки... В принципе, после первого периода мы с тренерами все разобрали, они подсказали, что нам нужно делать, и после этого два периода мы доминировали, создали множество моментов. Но пока у нас хромает реализация.

– Вам не казалось, что забьете гол – и должно пойти?

– Вот забили же один. Были и после этого моменты, когда шайба по ленточке ходила. Видимо, сегодня был не наш день. Ничего страшного, сезон только начался, расстраиваться не нужно. Необходимо отдохнуть, ведь дальше у нас очень серьезный соперник, на выезде, принципиальный матч. Надо взять там три очка и уехать домой.

– "Слован" для вас, можно сказать, удобная команда, до этой встречи вы им не проигрывали. Держали в уме этот факт, или не смотрите на это?

– Нет, не обращаем внимания. У нас наполовину новая команда, у них – тоже. Очные встречи – это все прошлое, а мы живем в настоящем.