Игорь Игнатушкин: "На следующий матч "Сочи" выйдет как на войну"

Нападающий "Сочи" Игорь Игнатушкин после поражения от "Авангарда" (0:4) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команде нужно подумать о том, что ей не удается забить на протяжении второй встречи подряд. По словам Игнатушкина, команда выйдет на следующую игру как на войну, передает корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– В первую очередь не получилось забить, – подчеркнул Игнатушкин. – Без голов мы не можем выиграть. А не забиваем уже вторую игру. Нужно подумать над этим. У нас впереди третья игра на выезде, мы не имеем права вернуться домой с нулевым показателем очков. Нужно каждому подумать как следует. И на следующий матч выйти как на войну. Нам нужны три очка в следующей игре.

– Безголевая серия у команды началась после паузы. Возможно, это связано с большими нагрузками в перерыве?

– Нет. Все было стандартно. Мы не можем на это списывать. Дело в нас самих. Может потеряли немного картину игры. Значит, надо начинать "от печки" играть, придумывать что-то, разобраться и подготовиться перед матчем с Новосибирском.