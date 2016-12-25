Игорь Игнатушкин: "Игра с московским "Динамо" удалась всей команде"

Нападающий "Сочи" Игорь Игнатушкин после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (5:3) отметил хорошее начало встречи в исполнении команды. По словам хоккеиста, он был уверен в победе.

– Здорово начали матч, удачно провели первую смену, забили, и было видно, что у команды сегодня был настрой только на победу, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Игнатушкина. – Нам уже отступать некуда, нужно каждый матч играть только на победу, очки очень нужны. Следующий соперник тоже принципиальный, который борется за плей-офф, поэтому будет битва. А так – здорово сыграли, хоть они и сравняли счет, все равно была уверенность в команде, что мы сегодня победим.

– Три гола все равно пропустили. Есть негативный момент в связи с этим?

– Команда тоже атакует. В третьем периоде, может быть, мы стали больше времени уделять обороне, "Динамо" это почувствовало, побежало и забило. В принципе, выстояли пацаны, ребята молодцы в конце. В целом – удачная игра.

– Ваша тройка тоже давно не набирала очки, сегодня поменяли из-за болезни Крикунова на Скачкова – и пошло.

– Думаю, что если бы Илюха играл, все равно должно было прорвать когда-то, потому что моменты создаем каждую игру, может быть, чуть-чуть чего-то не хватает. Сегодня прорвало. Здорово Женька забил первый гол, и большинство разыграли. Сегодня игра удалась не только нам, но и всей команде.