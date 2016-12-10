Игорь Григоренко: "В первой игре после долгого перерыва поначалу "потрясывались ноги"

Нападающий "Салавата Юлаева" Игорь Григоренко после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (4:3 ОТ) отметил, что на родном льду команда должна обыгрывать соперников более уверенно. По словам капитана уфимцев, в первой игре после долгого перерыва у него поначалу "потрясывались ноги".

– Хочу сказать спасибо всем ребятам за то, что они бились до конца и вытащили такой матч, – приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Григоренко. – Конечно, мы не должны так играть дома, но что сделать, так получается. Слава Богу, что выиграли.

– Как себя сегодня чувствовали? Все-таки это была первая игра для вас после такого долгого перерыва?

– Все как обычно. В начале было небольшое волнение, ноги потрясывались, а потом нормально все стало.

– В целом, как оцените два прошедших матча с "Куньлунем" и "Амуром"?

– Я поэтому и говорю, не знаю, что происходит. Начало не получается, вроде хорошо играем, создаем много моментов, но не можем забить. А в ответку пропускаем голы. Потом достаем из себя все силы, чтобы сравнять счет. Так не должны начинать игры. Если есть моменты, нужно сразу забивать. Больше тут нечего сказать.