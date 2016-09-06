Игорь Григоренко: "Так играть при своих зрителях, семьях и детях нельзя"

Капитан "Салавата Юлаева" Игорь Григоренко после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от рижского "Динамо" (2:3 Б) отметил, что уфимцам необходимо проанализировать собственные ошибки и сделать выводы после сегодняшней встречи.

– Какие тут могут быть комментарии? Все видели, как мы играли первые два периода, – приводит официальный сайт уфимского клуба слова Григоренко. – Нельзя так начинать игру и зарабатывать столько удалений. Третий период вытащили, хорошо. Если бы так играли весь матч, то игра была бы наша. Будем делать выводы, и идти дальше.

– В двух стартовых игровых отрезках у нашей команды был недонастрой?

– Ничего не могу сказать. Но, видимо, где-то недонастроились, раз так играли.

– За счет чего сумели добавить в третьем периоде? В раздевалке состоялся какой-то разговор?

– Разговор был, мы между собой поговорили. Каждый игрок понимал, что так играть при своих зрителях, семьях и детях нельзя.

– Может быть, команду расслабил тот факт, что рижане начали чемпионат с трех поражений?

– Нет, мы за этим не следили. На каждую игру мы готовимся одинаково. Но видите, как получается, к сожалению.

– Как нужно подготовиться к матчу с "Йокеритом", чтобы результат был другим?

– У нас есть время, подготовимся. Плюс тренерский штаб скажет нам, как играть против них. Думаю, после таких матчей, которые мы сыграли на выезде и сейчас дома, выводы будут сделаны серьезные.