Игорь Григоренко: "Салават" уступил "Торпедо" по всем статьям. Так играть нельзя!"

Капитан "Салавата Юлаева" Игорь Григоренко после разгромного поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (1:6) отметил, что команда оказалась полностью не готовой к игре против нижегородцев. По словам форварда, уфимцы уступили сопернику во всех компонентах игры на каждом участке поля.

– Никто не понимает, что случилось, – приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Григоренко. – Так нельзя играть, мы вышли полностью не готовыми к игре. Плюс ко всему невезение. Команда не работала так, как надо.

– Показалось, что уфимцы заметно уступали сопернику в движении.

– По-моему, мы во всем уступали, на каждом участке площадки.

– Не заладилась игра в большинстве. Почему?

– Еще раз, повторяюсь: у нас вообще ничего не получилось. Не знаю, в чем дело. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Они за нас болеют, переживают и кричат все 60 минут, а мы так играем, это непозволительно.