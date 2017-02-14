Игорь Григоренко: "Салават" стоит на обрыве непопадания в плей-офф, все в наших руках"

Нападающий "Салавата Юлаева" Игорь Григоренко заявил, что клуб стал проводить слабые концовки матчей из-за психологических проблем, а также отметил, что критика вратарей "Салавата" распространяется и на полевых игроков. На данный момент уфимский клуб идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции и имеет шансы на вылет из зоны плей-офф.

– Мы сами – игроки, постоянно собираемся и что-то обсуждаем, – цитирует сайт КХЛ Григоренко. – Как так происходит, что в третьем периоде мы можем вести в счете 3:1, и спокойно проиграть матч?! Не понимаю, что это. Я думаю, это даже не в физическом плане происходит, а где-то в психологическом. Пошла неуверенность. И одно за другим идет и идет, матч за матчем проигрываем. Думаю, что после перерыва в чемпионате все у нас будет хорошо.

– А когда пришла эта неуверенность?

– Даже не знаю. Столько травм, и плюс – накладывается одно на другое... Сложно объяснить, когда этот момент настал.

– Огромный шквал критики сейчас свалился на вратарскую бригаду: на Никласа Сведберга, в том числе. Насколько эта критика оправдана?

– Этот вопрос уже не ко мне. Скажу лишь, что мы все – одна команда. И при чем здесь вратарь? Да, он пропускает какие-то шайбы, но и полевые игроки с себя ответственность не снимают. Если и на него, значит и на нас эта критика идет. Значит, мы не делаем так, чтобы наш вратарь играл уверенно. У нас все, каждый игрок взаимосвязаны: если этот не сыграл как надо, другой тоже не может. И эта цепочка неуверенности затем передается на всех.

– Руководство клуба общалось с командой по поводу серии поражений?

– Приходили, разговаривали. У нас сейчас сложная ситуация. Реально стоим на обрыве непопадания в плей-офф. Все в наших руках.