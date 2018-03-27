Игорь Григоренко – об исключении "Лады" и "Югры": "Это путь в никуда"

Двукратный чемпион России, воспитанник тольяттинской "Лады" Игорь Григоренко высказал мнение о завтрашнем заседании Совета директоров КХЛ, после которого, по информации "СЭ" из чемпионата будут исключены "Лада" и "Югра".

– Сама постановка вопроса об исключении клубов из КХЛ в корне неправильна, – заявил Григоренко. – Зачем мы вообще в стране хоккей развиваем? В это же время мы привлекаем в лигу иностранные клубы, поддерживая их.

– Если "Ладу" исключат, что ждет клуб в будущем?

– Исключат "Ладу" – начнется бардак. Тот же пример с Новокузнецком показателен: исключили и забыли. И не вспомнили, что за счет игры в Континентальной лиге у клуба много своих воспитанников, выступающих на высшем уровне – олимпийское "золото" говорит само за себя.

– Тольяттинский клуб уже проходил через процесс исключения.

– Ситуация семилетней давности отличалась от нынешней. В ту пору у клуба не было современной арены, соответствующей регламенту лиги. Хорошо, арену возвели, провели грандиозную работу. Теперь появился рейтинг с кандидатами на исключение.

– Следите за клубами зоны риска? Что говорят в Тольятти?

– И в хоккейном клубе "Лада", и в городе предпринимают шаги для спасения. Надо ждать решения. Двоякая ситуация с "Югрой". Но и здесь надо быть осторожными. Клуб показал качественную работу по воспитанию молодых хоккеистов. Через пару лет эти ребята будут лидерами в клубах КХЛ.

– Успех на олимпийских играх хоккейной сборной может стать спасительной соломинкой для клубов?

– В том-то и дело что хоккеистов-чемпионов, добывших для страны золотые медали, воспитали не два-три клуба. Их воспитали разные клубы, которые входят в систему КХЛ. Да, мы добились успеха в Корее, но проблемы-то остаются, и их надо решать. Но не через исключение клубов из одной из лучших хоккейных лиг мира. Это путь в никуда. (Вадим АМИНОВ)