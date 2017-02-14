Игорь Григоренко: "Мы же с Радуловым не мальчик с девочкой, чтобы скучать друг по другу"

Нападающий "Салавата Юлаева" Игорь Григоренко заявил, что во время выступления за уфимский клуб и ЦСКА у него с Александром Радуловым было хорошее взаимопонимание. Также спортсмен пожелал удачи бывшему одноклубнику в "Монреале". Оба хоккеиста играли вместе в "Салавате" с 2008 по 2012 год, после чего с 2012-го по 2015-й выступали за московскую команду.

– Как раз в ЦСКА два года назад у вас был самый успешный сезон с точки зрения результативности.

– Еще раз хочу сказать, что это было отличное время для меня, – цитирует сайт КХЛ Григоренко. – Там мы играли с Радуловым, у нас получалось. В плане взаимопонимания: и в Уфе, и в ЦСКА. Мы много времени провели с ним. Тот сезон действительно очень запоминающийся. Особенно плей-офф, когда мы выигрывали у СКА 3-0, а затем проиграли ту серию...

– Не скучаете по связке с Александром Радуловым?

– Ну как скучаю?.. Мы же не мальчик с девочкой, чтобы скучать друг по другу. Играли – да, здорово. К сожалению, такое время настало, что он играет в одной команде, а я в другой. Такова наша спортивная жизнь.

– Как вы отнеслись к решению Радулова вновь попробовать себя в НХЛ? Поддерживаете с ним связь?

– Конечно, мы созваниваемся. А то, что Саша уехал, так он этого и хотел. Чего хотел – того и добился. Поехал в НХЛ еще раз себя попробовать. Я слежу, как он выступает в "Монреале". На днях, по-моему, даже гол забил. Молодец! Пусть дальше старается, желаю ему, чтобы выиграл Кубок Стэнли! Порадуемся за него.