Игорь Гераськин: "Северсталь" сильнее, чем Германия"

Нападающий "Северстали" Игорь Гераськин, забросивший шайбу в ворота СКА в первом матче плей-офф (3:4 ОТ), отметил, что его команда сильнее, чем олимпийская сборная Германии.

– Была ли дополнительная мотивация, чтобы обыграть команду, в которой столько олимпийских чемпионов?

– Конечно, будет приятно их обыграть.

– Особенно в цветах сборной Германии.

– Ха-ха. Но мы играем против СКА, поэтому стараемся об этом не думать.

– Кто сильнее, сборная Германии или "Северсталь"?

– "Северсталь". (Игорь ЕРОНКО)