Игорь Есмантович: "Жесткий и низкий потолок зарплат создаст определенные сложности для ЦСКА"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович после поражения в стартовом матче нового сезона КХЛ от СКА (2:4) подчеркнул, что московский клуб завершил селекционную работу, этот состав команды окончателен.

– Лига пойдет вам навстречу в вопросе выведения большего количества игроков из-под потолка зарплат? Или остановится на двух?

– Я, как член совета директоров КХЛ, пока этот вопрос на рассмотрение не вносил. Дальше мы поймем стратегию клуба и будем тесно работать с лигой по этому вопросу.

– Все пытаются понять, почему вы подписываете всех на три года.

– Я руководитель клуба. У меня есть наблюдательный совет. Моя стратегия как президента – подписать на длинные контракты тех ребят, которые могут помочь развиваться и клубу, и сборной, как кандидаты в олимпийскую сборную. Почему три года – вопрос риторический. Потому что три.

– Лига объявила, что введет достаточно жесткий и низкий потолок в 2019 году.

– Это создаст определенные сложности для нас. Будем думать, смотреть, как из этой ситуации выходить. Будем с лигой работать по этой теме.

– Планируете отдавать кого-то из имеющихся игроков?

– На данном этапе мы определились с селекционной работой, этот состав окончателен. (Игорь ЕРОНКО)​

​Трансляция матча СКА – ЦСКА