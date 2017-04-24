Игорь Есмантович: "Я - главный тренер ЦСКА? Просто слухи"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию "СЭ" о возможности своего назначения на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.

- Информация совершенно не соответствует действительности, - заявил Есмантович. - Просто слухи. ЦСКА работает в этом направлении (подбора главного тренера), и рассматриваем ряд кандидатов на эту должность. (Евгений БЕЛОУСОВ)

По данным "СЭ", "Роснефть" не утвердила кандидатуру Андрея Николишина на посту главного тренера ЦСКА, другие претенденты на должность наставника не рассматривались. При этом помощники экс-наставника ЦСКА Дмитрия Квартальнова Игорь Никитин и Дмитрий Ячанов останутся в клубе на следующий сезон.