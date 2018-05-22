Игорь Есмантович: "У меня не было контактов со Знарком по приглашению в ЦСКА"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что тренерский штаб помощников Игоря Никитина в следующем сезоне изменится.

- Вопрос по смене тренера не стоял, - сказал Есмантович. - Журналисты раздувают многие вещи. Год назад также было с Быковым. Мы даже не встречались с ним. Сейчас то же самое со Знарком. У меня не было контактов с ним по приглашению в ЦСКА. У Никитина еще два года контракт.



Тренерский штаб его изменится. Чебатуркин, Лещев и Власов уйдут. Пригласили Наумова, тренера вратарей. Равиль Якубов и Евгений Корешков тоже приглашены. Тренера сам распределит их обязанности. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)