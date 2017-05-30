Игорь Есмантович: "Телегин не выпрыгнул из штанов"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью официальному сайту КХЛ подвел итоги сезона. Также руководитель отметил вклад игроков в успехи красно-синих.

– Задача была – выиграть Кубок Гагарина, - сказал Есмантович. Под нее разрабатывалась стратегия развития клуба. То, что взяли трофей имени родного для нас Виктора Васильевича Тихонова – утешение, но не более того.

– Остановимся на персоналиях. Кто из пришедших в команду накануне прошедшего сезона полностью оправдал ожидания?

– Отметил бы, что Александр Попов сыграл так, как от него требовалось. Что касается Валерия Ничушкина, то, конечно, сначала он действовал неровно. В некоторых матчах – вполне прилично. Да, главный тренер его критиковал. Критика должна быть, почему нет? Другое дело, что причины спадов были понятны, понятны и главному тренеру, и самому Валерке. Но ведь суть взаимоотношений тренера и игрока сложна. Главное в том, чтобы наставник сумел достать из хоккеиста все хорошее по максимуму. На каждый матч. Так что критика и все остальное – лишь взаимодействия, работа внутри команды. Ничушкин – профессионал, который правильно все воспринимал, и критика абсолютно точно не влияла отрицательно на его игру.

– Не слишком впечатляющая статистика у Ивана Телегина. Причина в игроке или в специфике той роли, которую он выполнял в команде?

– Телегин сыграл этот сезон ровно, так, как умеет. Наверное, можно говорить о том, что он не выпрыгнул из штанов, как это было, скажем, на чемпионате мира прошлого года, где он забивал красивые голы, с Павлом Дацюком. Наверное, не получилось действовать так же ярко, как в прошлом сезоне вместе с Александром Радуловым. Однако при этом Телегин был очень полезен, закрыл ряд позиций в меньшинстве, делал много необходимой черновой работы, силовой в том числе. Надеюсь, что в этом сезоне он прибавит в результативной игре.