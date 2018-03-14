Игорь Есмантович: "Светлаков и Окулов могут сыграть с "Йокеритом"

Нападающие ЦСКА Андрей Светлаков и Константин Окулов могут сыграть в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с финским "Йокеритом", заявил президент армейцев Игорь Есмантович. Хоккеисты пропустили серию первого раунда против "Спартака" (4-0) из-за болезни.

– Светлаков и Окулов имели инфекционные заболевания, – цитирует ТАСС Есмантовича. – Слава богу все обошлось, они уже в строю, тренируются. Они могут сыграть с "Йокеритом", но, думаю, в этой ситуации ближе к "Йокериту" Светлаков. Хотя Окулова мы тоже будем готовить, но не будем форсировать.

Матчи серии ЦСКА и "Йокерит" пройдут 16 и 17 марта в Москве, и 19 и 20 марта – в Хельсинки.