15:57 | ХОККЕЙ — КХЛ

Игорь Есмантович: "Шалунов и Шумаков? К таким игрокам есть всегда"

0
0
0

Исполняющий обязанности президента московского ЦСКА Игорь Есмантович исключил возможность перехода форвардов "Сибири" Максима Шалунова и Сергея Шумакова в армейский клуб до окончания контракта, передает корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Ранее сообщалось, что новосибирцы не собирается отпускать игроков как минимум до конца сезона.

– Шалунов и Шумаков в ЦСКА? К таким игрокам есть интерес всегда, но у них контракт и их не будет в клубе до конца сезона, – сказал Есмантович.

Напомним, что Шумаков набрал 33 (15+18) очка в 37 играх КХЛ, а Шалунов в 29 матчах – 30 (16+14) баллов.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ