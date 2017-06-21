Игорь Есмантович: "Робинсон в ЦСКА? Нас интересуют многие игроки "Динамо"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович не подтвердил интереса клуба к канадском защитнику "Динамо" Мэту Робинсону. Контракт 31-летнего игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 апреля 2018 года. В минувшем сезоне он провел 53 матча и набрал 21 (714) очко в регулярном чемпионате КХЛ, а также четыре игры в Кубке Гагарина.

- У ЦСКА есть интерес ко многим игрокам "Динамо", - сказал Есмантович. - Да и у многих других клубов наверняка он есть. Однако комментировать информацию о конкретном хоккеисте считаю некорректным. У него и других – действующие контракты, и по отношению к ним это некорректная ситуация. (Евгений БЕЛОУСОВ)