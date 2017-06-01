Игорь Есмантович: "Предложили Мамину контракт с учетом его требований. К сожалению, он его не принял"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что нападающий Максим Мамин не принял предложение армейцев. Ранее сообщалось, что 22-летний хоккеист подписал контракт с "Флоридой". В минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча, в которых набрал 25 (12+13) очков. Также на его счету 3 (2+1) очка в 9 встречах Кубка Гагарина.

– Мы очень хотели, чтобы Максим остался в нашем клубе, – заявил Есмантович. – Переговоры по поводу его будущего контракта вели, начиная с ноября прошлого года. Ему и его агенту сделали предложение с учетом запрошенных ими требований. К сожалению, он его не принял.

– Есть ли в его в контракте с "Пантерз" пункт о возвращении в Европу при отправлении Мамина в АХЛ?

– На эту тему мы с агентом не говорили.

Напомним, что Мамин выступал в системе ЦСКА в течение шести лет. В прошлом сезоне он дебютировал в составе сборной на шведском этапе Евротура. Сегодня, как сообщает канадский телеканал TVA, он подписал двухлетний двусторонний контракт с "Флоридой". (Евгений БЕЛОУСОВ)