12:20 | Хоккей — КХЛ

Игорь Есмантович: "Понимаем, что Капризов останется в России еще на три года"

2

Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что клуб планирует продлить соглашение с нападающим Кириллом Капризовым на три года. 20-летний игрок перешел в стан армейцев в начале мая из "Салавата Юлаева". Соглашение с ним рассчитано на один год.

Наши переговоры с Капризовым сейчас в такой стадии, что мы понимаем, что он останется в России еще на три года, – приводит ТАСС слова Есмантовича.

В минувшем сезоне форвард стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира, лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Он также провел 54 матча в КХЛ за "Салават Юлаев" и набрал 45 (23+22) очков.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4395517

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бурый аз есьм

если не пытками контракт продлевают,если не дурак,то уедет след.летом

12:32

Vlаdimir

Большие сомнения у меня, что Капризов останется в КХЛ на три года .... Ну очень большие ...

12:27