Игорь Есмантович: "Понимаем, что Капризов останется в России еще на три года"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что клуб планирует продлить соглашение с нападающим Кириллом Капризовым на три года. 20-летний игрок перешел в стан армейцев в начале мая из "Салавата Юлаева". Соглашение с ним рассчитано на один год.
– Наши переговоры с Капризовым сейчас в такой стадии, что мы понимаем, что он останется в России еще на три года, – приводит ТАСС слова Есмантовича.
В минувшем сезоне форвард стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира, лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Он также провел 54 матча в КХЛ за "Салават Юлаев" и набрал 45 (23+22) очков.
Бурый аз есьм
если не пытками контракт продлевают,если не дурак,то уедет след.летом
12:32
Vlаdimir
Большие сомнения у меня, что Капризов останется в КХЛ на три года .... Ну очень большие ...
12:27