Игорь Есмантович: "Понимаем, что Капризов останется в России еще на три года"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что клуб планирует продлить соглашение с нападающим Кириллом Капризовым на три года. 20-летний игрок перешел в стан армейцев в начале мая из "Салавата Юлаева". Соглашение с ним рассчитано на один год.

– Наши переговоры с Капризовым сейчас в такой стадии, что мы понимаем, что он останется в России еще на три года, – приводит ТАСС слова Есмантовича.

В минувшем сезоне форвард стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира, лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Он также провел 54 матча в КХЛ за "Салават Юлаев" и набрал 45 (23+22) очков.