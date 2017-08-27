Игорь Есмантович: "Обладатели Кубка мира пробьются в ЦСКА, если покажут зрелый хоккей"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович выразил мнение, что игроки "Красной Армии", ставшие обладателями Кубка мира среди молодежных команд, получат шанс пробиться в главную команду. По его словам, это случится, если они будут показывать зрелый хоккей в МХЛ и ВХЛ.

- Конечно, шанс им предоставлен будет, мы обязаны это сделать. Если эти ребята начнут показывать зрелый хоккей в чемпионате МХЛ или ВХЛ, куда они будут приглашаться после этого турнира, то почему нет, - приводит ТАСС слова Есмантовича. - Надеюсь, что тренеры молодежной сборной тоже посмотрят, как они играли на Кубке мира, и сделают какие-то выводы, поскольку не за горами чемпионат мира.

Конкуренции? В этом ничего плохого я не вижу. Это как раз тот случай, когда конкурентоспособная борьба закаляет и способствует росту мастерства, так же как и отдача хоккеиста в каждом моменте игры и тренировки. Как сказал член наблюдательного совета нашего клуба Павел Буре, в его время, если ты получил возможность тренироваться в основе ЦСКА, фактически ты пробился в сборную СССР. Мы это все понимаем и стараемся создать такую обстановку у себя для развития игроков на несколько лет вперед.

"Красная Армия" стала победителем молодежного Кубка мира