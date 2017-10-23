Игорь Есмантович - о ситуации с Андроновым: "Все бывает, в КХЛ тоже живые люди работают"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб с пониманием отнесся к ситуации вокруг капитана команды Сергея Андронова перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против СКА. Он также добавил, что хоккеист готов сыграть, даже несмотря на то, что не принимал участие в утренней тренировке.

Напомним, 22 октября КХЛ объявила о дисквалификации Андронова на встречу против СКА. Сегодня лига признала ошибку, отметив, что он может сыграть в матче.

– Все бывает, в КХЛ же тоже живые люди работают, ничего страшного. Главное, что лига понимает ситуацию, – приводит "Р-Спорт" слова Есмантовича. – Как говорил Глеб Жеглов, правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.

Выйдет ли Андронов со СКА или нет – это вопрос к главному тренеру, но, безусловно, он готов играть. Даже если утром не катался, ничего страшного.

Матч ЦСКА – СКА состоится сегодня, 23 октября, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.