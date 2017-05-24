Игорь Есмантович: "Никитину по силам справиться с задачей и выиграть Кубок Гагарина"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что главным тренером команды был назначен Игорь Никитин, так как специалист долгое время работал в клубе и знает костяк команды. Также руководитель отметил, что перед 44-летним тренером стоит задача выиграть Кубок Гагарина.

– Из всех кандидатов выбор пал на Игоря Валерьевича, потому что он работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков нашей команды, – цитирует сайт ЦСКА Есмантовича. – Кроме того, у него есть опыт работы с национальной сборной. Это наш, российский специалист, и мы считаем, что ему по силам в ближайшее время справиться с основной задачей, поставленной перед ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина. Скоро будет сформирован тренерский штаб, который в соответствии с регламентом приступит к предсезонной подготовке.