Игорь Есмантович: "Никакой эйфории у ЦСКА нет"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что игрокам команды было важно выиграть Кубок континента имени Виктора Тихонова, который дается за победу в регулярном чемпионате КХЛ. ЦСКА разгромил московский "Спартак" и в третий раз подряд выиграл регулярный чемпионат.

– Рад, что все так сложилось, – цитирует "Р-Спорт" Есмантовича. – Но никакой эйфории у нас нет, все всё понимают. Нужно понимать, что Кубок континента имени Виктора Васильевича Тихонова – это очень важно, потому что все понимают, что этот человек сделал для ЦСКА и всей страны. Суеверие – не то слово, которое подходит сложившейся ситуации, когда победитель "регулярки" не может выиграть Кубок Гагарина. Плей-офф будет интересный, команды в этом году подравнялись.

Много слухов ходило по поводу матча СКА со "Спартаком". Знаете, существует популярная фраза: хоккей обманывать нельзя. Это философия спорта, – продолжил Есмантович. – Поверьте, я говорю искренне, как спортсмен. Так сложилась ситуация. Клубы решают разные задачи в плане подготовки к плей-офф. Кто-то нагружает хоккеистов, кто-то "отпускает". Возможно, была недооценка "Спартака" со стороны игроков СКА. Но я убежден, что никаких моментов, касающихся спортивного результата, тут не присутствует.