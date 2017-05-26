Игорь Есмантович: "Ничушкин прибавит к своему потенциалу пятнадцать - двадцать процентов"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович выразил уверенность в том, что нападающий Валерий Ничушкин сумеет прибавить в этом сезоне. По его словам, на игру форварда повлияла необходимость привыкнуть к требованиям КХЛ. Напомним, что россиянин присоединился к армейцам в сентябре 2016 года.

- Ждете ли вы более мощной игры от Ничушкина? - вопрос Есмантовичу.

- Ничушкин пройдет полную предсезонную подготовку с коллективом. Для его возраста крайне важный момент, готовится с командой, готовится по системе, которая подводится к началу, к середине, к концу чемпионата. Вы же помните, он пришел к нам практически "на подножке". Есть моменты, что парень физически был с определенными моментами.

Поменялся фактор проведения этих матчей. В НХЛ он один, здесь - другой. Там подготовка одна, здесь - другая. Там площадки одни, здесь - другие. Какое-то время он там побыл, стиль сменил. Здесь ему надо было немного перестроиться. Углы на площадке глубокие. Поэтому сейчас, пройдя предсезонку, я думаю, что Валерий прибавит достаточно объемно в процентном содержании игр. Процентов пятнадцать - двадцать прибавит к своему потенциалу. (Игорь ЕРОНКО)