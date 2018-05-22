Игорь Есмантович: "Ничушкин останется в ЦСКА? 50 на 50"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что форварды Кирилл Петров, Владимир Жарков и Джефф Плэтт покинут команду. Однако он добавил, что защитника Богдана Киселевича хотелось бы удержать.

– Что касается Киселевича, мы вели переговоры с его агентом, – сказал Есмантович. – Хотим, чтобы он у нас остался. У Плэтта закончился контракт, и мы не будем его продлевать.

– А что с Ничушкиным?

– Перед чемпионатом мира у него была травма. Мы сделали ему предложение остаться. Он расценил перспективы этого как "50 на 50". Ведем переговоры. По Жаркову могу сказать, что он получил предложение от "Салавата Юлаева" и ушел в Уфу. Мы не делали ему предложения. Что касается Петрова, исходя из его зарплаты и его вклада в результат команды, я принял решение, что Кирилл уйдет в другой клуб.

Ничушкин в составе команды провел в завершившемся сезоне 69 матчей и набрал 36 (19+17) очков. Киселевич в 65 играх – 21 (1+20) очко.

В свою очередь Плэтт в 38 матчах – 12 (8+5) очков, Петров – 38 (13+25) очков в 65 играх, Жарков – всего 3 (0+3) очка за 50 матчей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)