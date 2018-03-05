Игорь Есмантович: "Некорректно обсуждать количество матчей, за которые нам бы хотелось завершить серию со "Спартаком"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович после первого матча 1/8 финала Кубка Гагарина со "Спартаком" (6:0) отметил, что нападающий Никита Попугаев воспользовался своим шансом для того, чтобы попасть в основной состав. Попугаев стал автором четвертой шайбы армейцев.

- Хорошо, что все для нас так сложилось. Считаю некорректным обсуждать количество матчей, за которые нам бы хотелось завершить эту серию, - цитирует ТАСС Есмантовича. - Сегодня у Попугаева был шанс, и он им воспользовался - это очень важно для него с точки зрения психологии. Ему нужно продолжать работать, тренироваться больше остальных, чтобы заявить о себе в полный рост.

Было мало времени для восстановления ребят, которые недавно приехали с Олимпийских игр. Никакого секрета в том, что хоккеисты смотрелись свежо, нет.