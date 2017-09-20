Игорь Есмантович: "Не понимаю выпады в сторону ЦСКА за перевод ряда игроков в ВХЛ"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что перевод Никиты Макеева, Андрея Кузьменко, Андрея Светлакова, Константина Окулова и Павла Карнаухова в фарм-клуб "Звезду" сделан для того, чтобы игроки могли почувствовать себя лидерами клуба ВХЛ. По его словам, никакой особой подоплеки в этом решении нет.

– Макеев, Кузьменко, Светлаков, Окулов и Карнаухов действительно проведут несколько матчей со "Звездой" на выезде, – цитирует "Р-Спорт" Есмантовича. – Это решение исключительно тренерского штаба клуба. Чтобы мы могли задействовать всех хоккеистов, которые есть в основном составе, мы решили дать возможность некоторым ребятам почувствовать себя лидерами в клубе ВХЛ. Чтобы они поиграли, провели три матча и вернулись в команду. Параллельно мы играем с "Йокеритом" и "Слованом", после чего ребята вернутся в команду и будут так же работать.

Ничего особенного здесь нет. Я не понимаю острые и чувствительные выпады в нашу сторону по этому вопросу. Мы польщены вниманием к нашему клубу. Если у людей с двусторонним контрактом есть возможность поиграть, почему бы им не поиграть, что здесь такого? Нет никакой подоплеки, что кто-то там кого-то продавливал. Существует только спортивная составляющая.

Все хоккеисты должны иметь игровую практику, вы знаете, какой состав у нас есть. Вот и вся ситуация. То, что (член наблюдательного совета ЦСКА) Борис Петрович (Михайлов) повлиял на эту ситуацию, это совершенно не соответствует действительности.