Игорь Есмантович: "Наверное, к Андронову и Киселевичу есть интерес НХЛ, но я не имею к этому отношения"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович похвалил армейских сборников, которые выиграли бронзовые медали на прошедшем чемпионате мира. Как ранее сообщал "СЭ", игроки ЦСКА и сборной России Сергей Андронов и Богдан Киселевич по итогам чемпионата мира-2017 получили по несколько предложений из НХЛ.

- ЦСКА будет продолжать линию Квартальнова, учитывая то, что Никитин входил в его штаб?

- Линия одна – выиграть Кубок Гагарина.

- Правда, что есть интерес клубов НХЛ к Андронову и Киселевичу?

- Наверное, есть, но я к этим интересам не имею никакого отношения. Это два наших хоккеиста, у которых подписанные контракты. Мало ли у кого есть какие интересы.

- Вы довольны, как выстрелили эти ребята на чемпионате мира? В принципе все армейские ребята сыграли хорошо.

- Я через пресс-релиз нашего клуба поздравил ребят и сборную. Это медали, пусть и бронзовые, и своими ребятами я доволен. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)