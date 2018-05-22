Игорь Есмантович: "Надо думать, как сохранить молодежь, чтобы она не уезжала в Америку"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович - о последних событиях в армейском клубе.

- Как оцениваете сезон в плане взаимодействия пирамиды ЦСКА?

- В 2020-м году будет жесткий потолок зарплат, и 8-10 клубов будет сокращать аппетиты по зарплатам. Плюсы, которые мы увидим после 2020 года, будет только тогда. Если говорить о молодежи, надо, чтобы все клубы, были в одинаковых условиях по зарплатам. Мы в ближайшие десять лет все увидим. Надо думать, как сохранить молодежь, чтобы не уезжала в Америку. Сейчас это правильное развитие клуба.

- Правда ли что "Красная Армия" подписала много воспитанников ЦСКА на следующий сезон, которые выпустились из своей школы?

- Мы находимся в регламенте лиги. Подписали всех, кто нам нужен. Но есть сложности, потому что человек шесть не принимают наши контракты - хотят уехать за границу.

- Вы не сказали, насколько довольны сезоном?

- Я очень доволен "регуляркой", но понимаю, что основную задачу клуба выиграть Кубок мы не выполнили.

- Непонятен статус Якубова и Корешкова. Они уже работают?

- Практически есть договоренности, что они будут работать. Осталось подписать контракты. Думаю, в ближайшее время подпишем.

- Будет ли прощание с дворцом на Ленинградке?

- Никто не прощается. "Звезда" из Чехова переезжает на свой родной стадион. В "Парке Легенд" могут года через два пройти международные соревнования сборных. Мы можем тренироваться у себя. Никто не прощается. "Звезда" получила подарок от клуба, и будет базироваться в Москве. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)