Игорь Есмантович: "Надо думать, как сохранить молодежь, чтобы она не уезжала в Америку"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович - о последних событиях в армейском клубе.
- Как оцениваете сезон в плане взаимодействия пирамиды ЦСКА?
- В 2020-м году будет жесткий потолок зарплат, и 8-10 клубов будет сокращать аппетиты по зарплатам. Плюсы, которые мы увидим после 2020 года, будет только тогда. Если говорить о молодежи, надо, чтобы все клубы, были в одинаковых условиях по зарплатам. Мы в ближайшие десять лет все увидим. Надо думать, как сохранить молодежь, чтобы не уезжала в Америку. Сейчас это правильное развитие клуба.
- Правда ли что "Красная Армия" подписала много воспитанников ЦСКА на следующий сезон, которые выпустились из своей школы?
- Мы находимся в регламенте лиги. Подписали всех, кто нам нужен. Но есть сложности, потому что человек шесть не принимают наши контракты - хотят уехать за границу.
- Вы не сказали, насколько довольны сезоном?
- Я очень доволен "регуляркой", но понимаю, что основную задачу клуба выиграть Кубок мы не выполнили.
- Непонятен статус Якубова и Корешкова. Они уже работают?
- Практически есть договоренности, что они будут работать. Осталось подписать контракты. Думаю, в ближайшее время подпишем.
- Будет ли прощание с дворцом на Ленинградке?
- Никто не прощается. "Звезда" из Чехова переезжает на свой родной стадион. В "Парке Легенд" могут года через два пройти международные соревнования сборных. Мы можем тренироваться у себя. Никто не прощается. "Звезда" получила подарок от клуба, и будет базироваться в Москве. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)