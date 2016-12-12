Игорь Есмантович: "Набсовет ЦСКА решил, что Федоров сосредоточится на селекционной работе"

Временно исполняющий обязанности президента ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что изменения в структуре улуба сделаны в целях совершенствования управления спортивной деятельностью. Сегодня стало известно, что занимавший должность генерального директора ЦСКА Есмантович станет временно исполняющим обязанности президента клуба, а Сергей Федоров станет главным менеджером по селекции.

– Раньше функциональные обязанности в клубе несли два менеджера – главный менеджер, который отвечал за спортивные вещи, и генеральный директор, который отвечал за финансово-хозяйственную часть, – цитирует "Р-Спорт" Есмантовича. – Сейчас наблюдательный совет решил ввести должность президента, что позволит оптимизировать управление спортивной деятельностью клуба, а главный менеджер сосредоточится на селекционной работе.

Что касается, моего назначения временно исполняющим, то таковы процедуры.