Игорь Есмантович: "Квартальнов поднял планку в ЦСКА очень высоко"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью официальному сайту КХЛ подвел итоги сезона. Руководитель поблагодарил бывшего главного тренера армейцев Дмитрия Квартальнова за работу.

– 23 марта было объявлено о том, что ЦСКА покидает Дмитрий Квартальнов. Как можно оценить трехлетие команды под его руководством?

– Великолепно. Дмитрий Вячеславович – настоящий профессионал своего дела, полностью отдавался работе и пытался решить задачу, поставленную руководством клуба. Он сделал команду чемпионом России, плюс – три Кубка Континента. Это огромная работа. Квартальнов поднял планку в ЦСКА очень высоко, и я благодарю его за это. Надеемся, что дальше у Дмитрия Вячеславовича все сложится благополучно.