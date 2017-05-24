Игорь Есмантович: "Кузню не исключили из хоккея"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подчеркнул, что не видит ничего страшного в исключении новокузнецкого "Металлурга" из числа участников КХЛ. Также он выразил удовлетворение принятыми на заседании совета директоров лиги решениями.

– Лига развивается в векторе инноваций и современных технологий, – цитирует пресс-служба лиги Есмантович. – Сегодня мы увидели насыщенный и проработанный отчет об итогах прошедшего сезона, солидные предложения касательно развития в будущем, я считаю их весьма перспективными для развития нашего хоккея. Полагаю, что вектор развития лиги правильный.

Если говорить о конкретных решениях, то все они важны в равной степени. Это и концептуальное понижение потолка зарплат, и другие. Пока мы не подняли вопрос о количестве легионеров. Думаю, что в будущем наш клуб поднимет эту тему. У нас есть своя позиция, о которой сейчас я не хотел бы говорить.

Что касается состава участников чемпионата, то я поддерживаю точку зрения Геннадия Николаевича Тимченко в этом векторе. Новокузнецкий "Металлург" не исключили из хоккея, таким образом вопрос не стоит. У нас хорошо развиваются и МХЛ, и ВХЛ. Считаю, что ничего нет страшного в том, что команда примет на данный момент участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Этот вопрос очень сложен в формате социального явления, но статистика, цифры, экономика, все это говорит упрямо о том решении, которое сегодня приняла лига.

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