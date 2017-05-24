Игорь Есмантович: "Кандидатуру Быкова даже не рассматривали"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, как проходило назначение нового главного тренера ЦСКА. Напомним, на эту должность был назначен Игорь Никитин.
- Почему вы остановили свой выбор на Игоре Никитине в качестве главного тренера ЦСКА?
- Мы все взвесили, обозначили кандидатуры и определились.
- Ходили разговоры о Николишине, других кандидатах.
- Вы же эти разговоры и разводите.
- Вы рассматривали сторонних кандидатов, ни из ЦСКА?
- Конечно. У нас было несколько кандидатур.
- Кандидатура Быкова была в вашем списке?
- Нет. Она не рассматривалась.
- Кто будет помогать Никитину в ЦСКА?
- В ближайшее время рассмотрим эти кандидатуры. Думаю, до начала тренировочного процесса мы определимся и вам скажем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)