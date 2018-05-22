Игорь Есмантович: "Игроки ЦСКА провели около ста матчей. Даже в НХЛ такого не все достигают"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что перспективы строительства дворца спорта в Мневниках остаются.

- Около ста матчей сыграли наши ребята из основной команды. Даже в НХЛ такого не все достигают. Отлично закончила сезон и нала ДЮСШ - трехкратный чемпион России. Мы спокойны за молодежь. 2004-й год второй сезон подряд стал чемпионом. 2005-й выиграл турнир Третьяка. В основном зачете наша школа заняла первое место.



- Каков основные причины переезда клуба на новую арену?

- Появилась возможность переехать в более комфортный дворец. Мы ей воспользовались.



- Дворец на Ленинградке не устраивает?

- Кроме игры есть регламентные вещи по проведению соревнований. Видеогол усовершенствуется, улучшение картинки. Это затратно для проведения соревнований. Мы пытаемся идти в ногу со временем. Каждый год из лиги приходят новые вещи и арену содержать трудно, чтобы она соответствовала уровню КХЛ.



- Каков перспективы строительства дворца в Мневниках?



- Они остаются. Концепция строительства нового конгломерата – спортивного мини городка остается. Все будет рядом с площадкой Крылатского. Скоро мы это увидим.



- Почему выбрали не "Мегаспорт"?



- А почему там не играют "Спартак" или "Динамо"​? Не знаю, готов ли "Мегаспорт" принимать матчи уровня КХЛ. Где пройдет Кубок мэра?



- В Лужниках.



- Почему не в "Мегаспорте"? Он принадлежит городу. Поэтому у меня нет ответов на ряд вопросов. Не знаю, есть ли у них допуск к соревнованиям. Год-два назад нас не устраивал уровень "Мегаспорта". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)