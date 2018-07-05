Игорь Есмантович: "Для нас интересный опыт - сыграть официальный матч в странах, не связанных с КХЛ"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал тот факт, что клубу в предстоящем сезоне предстоит провести выставочные матчи КХЛ в Вене и Цирюхе.

- Для нас это будет интересный опыт - сыграть официальный матч в странах, которые не связаны с КХЛ, - цитирует пресс-служба лиги слова Есмантовича. - Последний раз такое было в Швейцарии на Кубке Шпенглера, где уровень был приближен к уровню КХЛ.



Положительно относимся к этой идее, КХЛ развивается в правильном направлении, и мы идём в ногу со временем, с Лигой. Ничего противоестественного не вижу в том, что будем делить один дворец со "Спартаком", опыт прошлого года показал, что две команды могут уживаться.



Если выпадает шанс улучшить местоположение с точки зрения арены, то почему нет. Для ЦСКА календарь даже очень хороший.

Календарь КХЛ: без Олимпиады - намного лучше, но не идеально