Игорь Есмантович: "Да Коста и его агент взяли паузу в переговорах"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью официальному сайту КХЛ подвел итоги сезона. Руководитель рассказал, что новый главный тренер армейцев Игорь Никитин хотел бы видеть защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова в своей команде.

– Надеюсь, что достигнем договоренности с Романом Любимовым, – сказал Есмантович. – Во всяком случае, переговоры идут на сближение. Притормозилась ситуация с Максимом Маминым. Мы сделали ему квалификационное предложение, пока он его не принимает. Также сделали такие предложения Никите Пивцакину и Стефану Да Косте. Однако с Да Костой мы в полном объеме переговоров не ведем. Он и его агент взяли паузу после чемпионата мира.

Практически достигнута договоренность с Ильей Сорокиным, попытаемся продлить контракт еще на два года. Кроме того, не хочу скрывать, мы ведем переговоры с Дмитрием Орловым. Есть понимание по этому хоккеисту, есть желание главного тренера видеть его в составе. Также наш воспитанник из НХЛ, фамилию которого я бы не хотел называть, сейчас определяется, где он продолжит карьеру, у него есть желание вернуться.