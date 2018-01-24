Игорь Есмантович: "ЦСКА стал играть в более комбинационный хоккей, команда на ходу"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что после смены тренера армейцы стали играть более комбинационно и это не сказывается на динамичности. Однако руководитель считает, что команде нужно улучшать игру в большинстве и меньшинстве.

– У нас изменился состав: ушло, приблизительно, 10-11 человек и столько же примерно пришло, – цитирует ТАСС Есмантовича. – Как вы могли увидеть, изменился рисунок игры в тактическом плане. На мой взгляд, мы сейчас играем в более комбинационный хоккей, который от этого не стал менее динамичным, и команда у нас на ходу. У нас хромает статистика по большинству и меньшинству. Мы понимаем, в каком направлении нам нужно работать, чтобы исправить ошибки или улучшить свою игру по тем позициям в плане подготовки к плей-офф.