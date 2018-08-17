Игорь Есмантович: "ЦСКА работает с болельщиками на высшем уровне. Если кто-то хочет это испортить – это его мнение"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал решение фанатов бойкотировать домашние матчи команды в следующем сезоне КХЛ. Фанаты недовольны тем, что "Спартак" будет играть в том же ледовом дворце в Парке легенд, что и ЦСКА, а также отношением президента к ним.

– Фанаты ЦСКА не хотят ходить в Ледовый дворец, переименованный в "Арену ЦСКА". Как будете реагировать?

– Нахожусь в такой ситуации, что реагировать на критику нужно своими действиями. Могу сказать лишь одно, что ЦСКА всегда дорожил своим именем и продолжит им дорожить. Клуб будет делать все для своих болельщиков и фанатов, чтобы мы планомерно переехали на новую арену и отлично стартовали в этом сезоне.

– В заявлении говорится о том, что ЦСКА будет делить арену со "Спартаком", а также, что вы грубо общались с ними на встрече.

– Я бы не хотел комментировать, потому что это точка зрение и мнение людей, которые это написали. Если они считают, что это выглядело грубо.... Не готов это обсуждать. Считаю, что те действия, которые клуб сделал для нового сезона, проходят на высшем уровне. Мы готовимся открыть свой сезон 11 сентября, планируется хорошее шоу. Стараемся сделать для болельщиков отличную программу, заработают буфеты, будет продаваться прекрасная "сувенирка". Если кто-то хочет что-то испортить или пытается это сделать, пусть это будет его личным мнением.

– Не страшно, что на первом матче сезона будет мало болельщиков?

– Я не готов комментировать. Не хотел бы, чтобы вы подали эту информацию, как оправдание или какой-то неправильный диалог с болельщиками. Мы все делаем одно дело. Если у нас есть какие-то расхождения, мы будем сокращать эти их совместными действиями. Это будет правильно. У меня нет задачи вместе с вами вступать в перепалку. Есть план подготовиться к сезону и начать ее в новом дворце спорта. Обеспечим нашим болельщикам комфортные условия для того, чтобы приходили и поддерживали родную команду. (Арман МКРТЧЯН)