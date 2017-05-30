Игорь Есмантович: "ЦСКА не удалось создать звено, подобное магнитогорскому или питерскому"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью официальному сайту КХЛ подвел итоги сезона. Руководитель рассказал о причинах неудачи армейцев в Кубке Гагарина.

– В прошлом сезоне в ЦСКА был явный лидер – Александр Радулов. Была ли цель во что бы то ни стало заменить его новым?

– Сложный творческий вопрос. Делает лидеров главный тренер. Хоккеист для этого должен получать определенное количество игрового времени, в том числе – в большинстве, меньшинстве, в спецбригадах. Наверное, в этом сезоне у нас не очень хорошо получилось определиться с основным составом, зафиксировать в нем тех хоккеистов, которые будут давать результат. Не удалось создать звено, подобное магнитогорскому или питерскому. Над этим предстоит работать новому тренерскому штабу нашей команды.