Игорь Есмантович: "ЦСКА не может препятствовать встрече Капризова с генменеджером "Миннесоты"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович выразил надежду, что нападающий армейцев Кирилл Капризов полностью отработает свой контракт, который истекает летом 2020 года. Есмантович также добавил, что москвичи не буду препятствовать переговорам форварда с "Миннесотой".

– Наши заокеанские коллеги позиционируют такие встречи как знакомство, поэтому, естественно, мы препятствовать этому не можем, – цитирует ТАСС Есмантовича. – Нам в этой связи остается только понимать, что разговор может пройти в теплой дружеской обстановке. Да, у нас есть договоренность с Национальной хоккейной лигой о том, что подписанные контракты мы защищаем, они имеют юридическую силу и не могут перебиваться другой лигой. То есть если контракт подписан в ЦСКА – игрок перейти в клуб НХЛ не может, и наоборот, поэтому, с этической точки зрения, клубы другой лиги не должны вести переговоры, зная, что у игрока есть действующий контракт.

У Капризова подписан трехлетний контракт, с финансовой точки зрения соответствующий его мастерству и таланту, поэтому мы очень надеемся, что он отработает его в ЦСКА, а также сможет выступать в национальной сборной без каких-либо ограничений. Думаю, этого очень ждут наши болельщики, Кирилл Капризов – основной кандидат в первую сборную. У нас не за горами и Олимпиада, и чемпионат мира, где он пройдет в основной состав.